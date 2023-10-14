Тренер «Лады» Браташ: «Мы очень хотели победить, рады, что нам это удалось после четырех выездных поражений»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил победу команды над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).

«Мы очень хотели победить, рады, что нам это удалось после четырех выездных поражений. Видно было, что ребята очень хотели выиграть, от этого были нервозность и сумбур, особенно поначалу. Но потом стали действовать более надежно, более умно и здесь спасибо тоже нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Я видел, что эта поддержка воодушевляет ребят. Хороший настрой на победу в конце концов оказался решающим фактором. Для нас заброшенная шайба в концовке первого периода, наверное, стала ключевой», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Лада» набрала 22 очка за 19 матчей и поднялась на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 12 очками после 16 игр замыкает таблицу «Востока». 16 октября клуб из Тольятти на своем льду примет «Нефтехимик». Команда из Владивостока в этот же день на выезде сыграет против СКА.