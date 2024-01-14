Браташ: «Был последний шанс добыть победу над «Автомобилистом», чему мы рады»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:3 ОТ).

«Игра была эмоциональная, такие качели, сложно сгоряча дать объективную оценку. Мы рады, что это удачно закончилось для нас, давно не выигрывали. Отмечу настрой обеих команд на игру, были заряжены, хотели победить. Была масса упущенных возможностей, у обеих команд случались глупости, которые приводили к голам. Мы говорили, что негоже нам все игры «Автомобилисту» проиграть в сезоне, у нас задача была бороться с любой командой за победу. Был последний шанс добыть победу, чему мы рады.

Во всех шайбах поучаствовали бывшие игроки «Автомобилиста»? Открою маленький секрет — я не знаю, кто из них бывшие игроки (смеется)! Наверное, это моя недоработка, не все личные дела изучил. Итоги сезонной серии с «Автомобилистом»? Это неудобный соперник для нас, почему-то сложно справляться с их нападающими. Если брать все четыре игры, то «Автомобилист» по праву обыграл нас по очкам", — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.