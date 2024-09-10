Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:50

Браташ — о подписании контракта с Максимом Третьяком: «Его главный крест — великий дед»

Telegram Дзен

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал подписание контракта с вратарем Максимом Третьяком.

— В современном хоккее комплектованием занимается менеджмент, а главный тренер, во всяком случае у нас в «Ладе», работает с теми, кого смогли подписать. Из того, кто есть, я выбираю, кто будет играть, на каких позициях и какое место в команде займет.

— Существует мнение, что на Максима Третьяка давит то, что он внук великого вратаря.

— Это не может не давить. Это крест, который все равно приходится нести человеку всю жизнь. А у него такой крест — великий дед, — сказад Браташ «РБ Спорт».

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один сезон. В сезоне-2023/24 Третьяк выступал в «Сочи». Он провел 17 матчей в КХЛ, в которых 1 раз сыграл на ноль при 88,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 4.54.

Источник: РБ Спорт
Максим Третьяк
ХК Лада
Олег Браташ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ушел из жизни легенда КВН Александр Масляков
Стала известна причина смерти Александра Маслякова
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя