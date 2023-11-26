Браташ — о поражении от «Автомобилиста»: «Мы рады любым очкам, которые удается завоевать»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Мы рады любым очкам, которые удается завоевать. Двоякое чувство, как и после прошлой игры. Рады, что добыли очко в тяжелом матче, где было немного шансов, если смотреть правде в глаза, но слишком легко отдали второе. Тем не менее, не все так плохо.

У нас есть два вратаря, в которых мы верим и которые оправдывают наше доверие. Их ротация — наше внутреннее дело, естественно, мы не можем расписать план их ротации на весь сезон. Мы действуем по ситуации, пока нас устраивают оба наших стража ворот", — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Лада» с 46 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 42 очками — на шестой строчке.