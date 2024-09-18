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Сегодня, 06:12

Браташ: «У Трушкова в раздевалке висит табличка «Специалист по «Локомотиву»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

«Хочу похвалить свих ребят. Они от начала до конца боролись и вкладывались. Как могли, так и сыграли. Мне не в чем их упрекнуть. Первая игра у нас с «Локомотивом» не получилась. В этот раз — другое дело. Мы боролись до конца. Но вот так сложилось, что одной шайбы не хватило. Бородин вышел во втором периоде вместо Влада Червоненко. Я увидел, что он вносит энергию, поэтому оставил его на третий период. Трушкова мы специально готовили на этот матч. У него в раздевалке висит табличка «Специалист по «Локомотиву». Вратарей выбираем по ситуации. По следующей игре пока не могу сказать. Подъяпольский у нас первый номер», — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» одержал пять побед в шести матчах сезона. Команда Игоря Никитина набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 5 баллами после шести игр располагается на 8-й позиции на «Востоке».

В следующем матче клуб из Ярославля встретится с «Салаватом Юлаевым». Команда из Тольятти сыграет с «Автомобилистом».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
Олег Браташ

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