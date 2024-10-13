Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:38

Браташ — о поражении от «Амура»: «По выполнению игрового задания к игрокам «Лады» вопросов нет»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

«По организации, выполнению игрового задания, в целом нет вопросов к своей команде. Видно, было желание, самоотдача, но нужно забивать. Сами видели выход «два в один», выход «три в один» у нас игрок не может подкидку через клюшку дать элементарно. Это, что как не мастерство ли? Один в один выходим в ворота не попадаем. Защитники бросают с убойной, голевой позиции — не попадают в створ. Вот поэтому у нас и ноль голов. А так по содержанию нашей игры я доволен.

У нас было хорошее движение, нет никаких вопросов по функциональному состоянию, мы к этому матчу правильно подготовились и сопернику не проиграли ни в чем. Прилетели вечером по тольяттинскому времени, поужинали, выспались и на игру. Что будет дальше не знаю, посмотрим", — приводит слова Браташа официальный сайт «Амура».

Хабаровчане переместились на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» идет десятой, также имея на своем счету 12 баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом в Хабаровске. Игра пройдет 15 октября.

КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
Олег Браташ
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 15 12 3 26
2 Спартак 14 9 5 20
3 СКА 15 9 6 19
4 Торпедо 15 8 7 18
5 ЦСКА 15 7 8 18
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Динамо М 15 7 8 15
9 Витязь 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
И В П О
1 Трактор 14 10 4 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 15 7 8 17
5 Металлург Мг 16 8 8 16
6 Ак Барс 13 8 5 16
7 Сал. Юлаев 12 7 5 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Амур 14 5 9 12
10 Лада 15 5 10 12
11 Авангард 15 5 10 11
12 Барыс 15 3 12 7
Подробная таблица
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
01
ноя
10.10 17:00
Барыс
Авангард
1
0
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
4
5
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
2
4
10.10 19:30
Сочи
Витязь
ОТ
2
3
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
2
5
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
Б
3
4
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
1
2
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
0
3
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
3
0
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
ОТ
5
4
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
4
2
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
4
2
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
5
2
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
1
2
13.10 10:30
Амур
Лада
2
0
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Шабанов Максим

Трактор

 		14 17

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		15 16

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		12 15

Абрамов Виталий

ЦСКА

15 15

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 14
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		14 9

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		12 8

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		15 8

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 8

Хмелевский Александр

Салават Юлаев

 		12 7
Статистика / Снайперы
И П

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		15 12

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		16 12

Деанджело Энтони

СКА

 		7 11

Петан Ник

Ак Барс

 		12 11

Гутик Даниил

Адмирал

 		13 11
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
Сегодня
Вчера
Неделя