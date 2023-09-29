Браташ: «Стабильно не забивать — это плохо, а стабильно не пропускать — это хорошо»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошая, боевая и равная игра, что отражается и в количестве бросков, причем довольно приличном. Тот, кто смотрел игру, вряд ли скажет, несмотря на счет, что команды играли только в обороне. Другое дело, что не могли реализовать броски до овертайма, у соперника в дополнительное время это получилось. Одно очко — лучше, чем ничего, но хуже, чем два. Здесь пессимисты и оптимисты должны решать, что такое одно очко — хорошо это или плохо.

Оба вратаря сыграли очень надежно, повторю, что количество бросков было достаточное, но голкиперы сыграли безупречно и поэтому такой результат. Что касается нашей команды, то у нас и в прошлой игре было 34 броска, и в этой игре столько же, то есть за 68 бросков мы не забили ни одной шайбы. Но зато два очка, поэтому опять вопрос, как к этому относиться — оптимистично или пессимистично. Стабильно не забивать — это плохо, а стабильно не пропускать — это хорошо», — цитирует пресс-служба лиги Браташа.

«Витязь» с 5 очками продолжает занимат последнее место в Западной конференции КХЛ. «Лада» с 15 очками идет на втором месте в Восточной конференции.