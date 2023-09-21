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Сегодня, 23:03

Браташ — о победе над ЦСКА: «Мы делали свою работу как могли. Не знаю, может быть, соперник поддался»

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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:1).

«Мы на каждую игру выходим с одинаковой целью. Стараемся найти путь к победе, даем ребятам рекомендации и задания, чтобы этот путь найти. Если это получается, то мы выигрываем. Мы делали свою работу как могли. Не знаю, может быть, соперник поддался. Мы никаких планов не строили и не строим, а просто работаем. Рады тому, что получается побеждать», — приводит пресс-служба «Лады» слова Браташа.

Браташ также ответил на обвинения про игру от обороны тем, что в турнирной таблице не учитывается красота побед, там просто считаются очки.

Следующий матч в КХЛ «Лада» проведет дома против «Куньлуня» 23 сентября. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ
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