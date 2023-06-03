Браташ о работе на ТВ в 2000-х: «На канале было всего два эксперта — я да Гимаев»

Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об опыте работы комментатором-экспертом на телевидении до создания КХЛ.

— Вы когда-то частенько появлялись на ТВ в качестве комментатора. Сейчас не зовут или не получается совмещать?

— Во-первых, не получается совмещать. Да и сейчас достаточно экспертов на каналах — тот же Батрак, которого вы упоминаете. Меня продолжают звать в качестве гостя, и я с удовольствием принимаю участие в каких-то передачах. Просто раньше я работал экспертом в свободное от работы время. И тогда на канале было всего два эксперта — я да Гимаев. Мы вдвоем закрывали весь чемпионат. Причем для него это была основная работа, а я присоединялся, когда мог, в свободное время. Поэтому у Сергея Наильевича было больше нагрузки.