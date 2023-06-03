Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:30

Браташ о работе на ТВ в 2000-х: «На канале было всего два эксперта — я да Гимаев»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Новый главный тренер «Лады» Олег Браташ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об опыте работы комментатором-экспертом на телевидении до создания КХЛ.

— Вы когда-то частенько появлялись на ТВ в качестве комментатора. Сейчас не зовут или не получается совмещать?

— Во-первых, не получается совмещать. Да и сейчас достаточно экспертов на каналах — тот же Батрак, которого вы упоминаете. Меня продолжают звать в качестве гостя, и я с удовольствием принимаю участие в каких-то передачах. Просто раньше я работал экспертом в свободное от работы время. И тогда на канале было всего два эксперта — я да Гимаев. Мы вдвоем закрывали весь чемпионат. Причем для него это была основная работа, а я присоединялся, когда мог, в свободное время. Поэтому у Сергея Наильевича было больше нагрузки.

Игорь Шестеркин и&nbsp;Олег Браташ в &laquo;Спартаке&raquo;. «Тренировал Шестеркина, когда ему было шесть лет». Интервью нового главного тренера «Лады» Браташа
КХЛ
Олег Браташ
Сергей Гимаев-старший
0
Читайте также
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Браташ рассказал о работе с Шестеркиным в период, когда вратарю «Рейнджерс» было шесть лет