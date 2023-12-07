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Сегодня, 15:28

Браташ рассказал о трудностях формирования состава «Лады» перед возвращением клуба в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о процессе формирования команды перед возвращением в Континентальную хоккейную лигу.

«Команда начала строиться, когда я еще дорабатывал свой контракт с ФХР с молодежной сборной на Кубке Черного моря, поэтому спортивный директор формировал команду без меня. Как я понимаю, выбора особо не было. Мне просто сообщали по факту, кого подписали, кого берут. Команда комплектовалась по остаточному принципу? Так получилось, но это неизбежно было в той ситуации, без драфта расширения... Да, поэтому, естественно, все востребованные игроки на 99%, если не на 100%, были уже при командах. Приходилось выбирать только тех, кто по каким-то причинам остался перед сезоном без команды. Мне дали такой состав, с ним я и начал работать», — приводит слова Браташа Metaratings.ru.

«Лада» занимает пятую строчку в «Восточной конференции», набрав 48 очков в 40 матчах. Лидирует — «Металлург» (55 очков в 40 играх).

Источник: https://metaratings.ru/news/nastavnik-lady-bratash-rasskazal-o-trudnostyakh-formirovaniya-sostava-pered-vozvrasheniem-kluba-v-kkhl-312839/
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ
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