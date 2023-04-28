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Сегодня, 16:50

Браташ считает, что у «Ак Барса» будет преимущество в психологии в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ заявил, что поражения в пятом и шестом матчах финальной серии Кубка Гагарина не сломают ЦСКА.

«Мы говорили о том, что «Ак Барс» способен вернуться, так как все матчи были на тоненького. И сейчас ничего в этом плане для соперников не поменялось. Да, после такого, скажем так, спасения серии психологическое состояние Казани предпочтительнее. В плане настроения уже точно у них преимущество. Тем более они играют дома, что тоже увеличивает шансы, но отнюдь не гарантирует ничего. Мы знаем, как ЦСКА умеет готовиться к седьмым матчам и побеждать в них вообще без шансов для соперника. В этом плей-офф они уже дважды подтверждали эту элитную способность. Но надо понимать, что с таким соперником, как «Ак Барс», они еще не сталкивались. А кто точно в выигрыше, так это болельщики: седьмой матч финала будет невероятно интересным. Мы видели, как «Ак Барс» с честью вышел из непростой ситуации, теперь большая интрига — посмотреть, как с давлением обстоятельств справятся армейцы. Смогут ли неудачи надломить ЦСКА? Такого просто не может быть. Счет-то ничейный. Да, они вели 3-1, но не смогли закончить до седьмого матча. Ход серии может оказать влияние на настроение команд в решающем матче, но математически расклад равный — 50 на 50», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой, матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-bratash-u-ak-barsa-budet-preimushhestvo-v-psihologii-no-shansy-50-na-50/
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