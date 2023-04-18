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Сегодня, 17:41

Браташ — о секундомере Федорова: «Вдруг у него посекундная оплата труда, и он для бухгалтерии фиксирует»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Олег Браташ пошутил на тему использования главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым секундомера.

«И как вот это обсуждать всерьез? Никто не может знать точно, зачем ему секундомер. Вдруг Сергей Викторович держит его как четки или талисман на фарт. Может, успокаивает его. Вдруг у него посекундная оплата труда, и он для бухгалтерии фиксирует (смеется). Если серьезно, в такие темы влезать не хочется. Никакой пищи для выводов они не несут», — приводит «РБ Спорт» слова Браташа.

17 апреля команда Федорова уступила «Ак Барсу» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:4). На данный момент казанская команда ведет со счетом 1-0 в серии до четырех побед. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-bratash-sekundomer-fedorova-mozhet-dlya-buhgalterii/
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Олег Браташ
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