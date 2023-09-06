Главный тренер «Лады» Браташ: «В каждой следующей игре мы будем пытаться добиться победы»

6 сентября, 23:06
Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:5).
«Итог матча 2:5. В третьем периоде казалось, что мы можем переломить ход этого матча, когда сократили отставание в счете до минимума. Содержание и ход игры позволяли надеяться на благоприятный исход и перелом, но третья пропущенная шайба стала решающей», — приводит пресс-служба тольяттинского клуба слова тренера.
Также он ответил на вопрос, что сказал хоккеистам после игры.
«Сказал им, что на каждую следующую игру мы должны выходить как на самую важную и самую решающую. Для нас неудачно сложились предыдущие игры. В каждой следующей игре мы будем пытаться добиться победы», — добавил Браташ.
«Салават Юлаев» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка. «Лада» расположилась на последней строчке (0). 9 сентября тольяттинская команда сыграет против «Амура», а клуб из Уфы 11 числа встретится с «Металлургом».
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