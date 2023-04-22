Браташ: «Преимущество в третьем матче было у «Ак Барса», но воспользоваться не получилось»

Заслуженный тренер России Олег Браташ высказался о третьем матче финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (3:2).

«У ЦСКА не получается действовать на пределе во всех матчах, и в отличие от второй игры серии, у «Ак Барса» вчера были шансы воспользоваться тем, что армейцы не на сто процентов реализовывали свой план. Плотные, безошибочные действия без шайб вчера, скажем так, не были идеальными. Казанцы находили пути к воротам ЦСКА, среднюю зону получалось проходить на скорости, моменты создавали, но вот реализация подвела. Преимущество было у Казани, но воспользоваться не получилось.

Что предопределило второе подряд поражение Казани? Неудачная игра в меньшинстве — две пропущенных шайбы, не лучшая игра вратаря Тимура Билялова. И мы же всегда помним про рациональную игру ЦСКА. Вчера был не лучший образец исполнения, но, как видим, результат все равно дает», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

ЦСКА вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.