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Сегодня, 04:22

Браташ: «Чем меньше в КХЛ легионеров, тем лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, что не поддерживает возвращение лимита на легионеров в пять игроков.

— Я уже говорил, что не поддерживаю увеличение лимита, — приводит слова Браташа «РБ Спорт». — Я считаю, что чем меньше легионеров, тем лучше. Три, может быть, и то много. Но это мое личное мнение. Я за развитие и воспитание российских хоккеистов.

— Легионеры должны быть только лидерами? Как, например, Трой Джозефс в «Ладе».

— Если такие легионеры есть, то это неплохо. Но хочется, чтобы на лидирующих позициях были российские игроки.

В апреле стало известно, что правление Федерации хоккея России (ФХР) поддержало проект увеличения лимита на легионеров с трех до пяти в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матчи до трех иностранцев.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ

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