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Сегодня, 21:03

Браташ заявил, что «Ак Барсу» нет смысла идти на кардинальные перемены в пятом матче серии с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что «Ак Барсу» нет смысла идти на кардинальные перемены в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Давайте вспомним прошлогодний финал: ЦСКА проигрывал 1-3 в серии с «Магниткой» и разве что-то поменял? Точно нет. Они продолжали гнуть свою линию, свой хоккей и взяли Кубок. Грубо говоря, в трех проигранных матчах тот же самый хоккей по каким-то причинам не принес им победу, что-то мешало, но в трех последних матчах — принес. У «Ак Барса» тоже есть своя модель, и в очередной раз повторю, что мы не можем говорить, что они проигрывают без шансов. Наоборот, все на тоненького, все может повернуться. Поэтому нет никакого смысла идти на кардинальные перемены. Я ничего такого не вижу. Лучший игрок четвертого матча? Опять надо отмечать всю команду ЦСКА, так как в каждом моменте все пытаются делать правильные вещи. Тогда получается лучшим был Сергей Федоров, который научил этому своих игроков», — приводит слова Браташа «РБ Спорт».

На данный момент армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Во вторник, 25 апреля, в Казани пройдет пятый матч между командами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-bratash-v-proshlom-godu-tsska-tozhe-ustupal-1-3-v-finale-no-prodolzhil-gnut-svoyu-liniyu/
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