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Сегодня, 15:06

Братья Федотовы продолжат карьеру в «Сочи»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», защитник Максим Федотов и нападающий Илья Федотов в ближайшее время покинут СКА и станут игроками «Сочи».

22-летний Максим Федотов в сезоне КХЛ-2023/24 провел за СКА 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 12 (3+9) очков. В плей-офф на его счету 7 игр и 3 голевые передачи.

21-летния Илья Федотов также прошедший сезон провел в СКА. Форвард сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал результативных очков. В плей-офф КХЛ хоккеист не провел ни одной игры.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
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