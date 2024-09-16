Менелл: «Мы много удалялись в игре с минским «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл оценил победу над одноклубниками из Минска (6:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Минск — хорошая команда, мы много удалялись в этой встрече и давали им шанс догонять нас. Хорошо, что выстояли в конце. В общем, мы хорошо сыграли, но должны и можем это делать лучше», — сказал Менелл Legalbet .

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.

В следующем матче московское «Динамо» 17 сентября сыграет с ЦСКА. Минчане 21 сентября проведут встречу с «Северсталью».