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Сегодня, 08:33

Менелл: «Мы много удалялись в игре с минским «Динамо»

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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл оценил победу над одноклубниками из Минска (6:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Минск — хорошая команда, мы много удалялись в этой встрече и давали им шанс догонять нас. Хорошо, что выстояли в конце. В общем, мы хорошо сыграли, но должны и можем это делать лучше», — сказал Менелл Legalbet .

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.

В следующем матче московское «Динамо» 17 сентября сыграет с ЦСКА. Минчане 21 сентября проведут встречу с «Северсталью».

Источник: Legalbet
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)

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