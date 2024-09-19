Менелл: «Каждый день я говорю на русском, узнаю новые слова»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как расширяет словарный запас российских слов.

«Каждый день я говорю на русском, узнаю новые слова. Правда, летом я ездил в Америку и меньше ими пользовался. В Москве у меня больше практики, и с каждым днем все увереннее говорю. Но еще много работы предстоит. У меня девушка из России, она постоянно общается со мной на языке, узнаю много нового, и запас слов растет. Каждый день мне всё комфортнее и комфортнее общаться на русском», — цитирует Legalbet Менелла.

27-летний американец в 2022 году перебрался в КХЛ. Летом 2023-го хоккеист получил российский паспорт указом президента России.