Бродхерст: «Авангарду» нужно показать жесткий хоккей»

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхерст прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Сегодня была невероятная атмосфера от наших фанатов. Мы здорово начали и забили два гола. Но случились пара плохих отскоков и ненужных удалений. Такое бывает, это хоккей.

Во второй и третьей игре мы показали хорошую командную игру, нанесли много бросков. Думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы забить еще. Нам нужно двигаться вперед и действовать чище в третьем периоде. Нужно показать жесткий хоккей», — цитирует Metaratings.ru Бродхерста.

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.