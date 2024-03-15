Буцаев: «По таланту в нападении «Авангард» намного сильнее «Локомотива»

Российский тренер Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».

«Соглашусь, что «Локомотив» — это на сто процентов системная команда, а «Авангард» более креативная. И будет интересно посмотреть, насколько тренерский штаб омичей сможет преодолеть или сломать эту систему с выгодой для себя. Считаю, по таланту в нападении «Авангард» намного сильнее «Локомотива», — цитирует Буцаева Metaratings.ru.

Стартовый матч серии пройдет 16 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» (4-1), а «Локомотив» одержал победу над ЦСКА (4-1).