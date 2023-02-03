Буцаев — о победе над «Сочи»: «Было много брака, но сумели вернуться в игру и довести начатое до конца»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Сочи» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Быстрое преимущество в три шайбы нас немного расхолодило. В принципе, по второму периоду соперник нас превосходил в плане бросков, игры в атаке. Хорошо, что во втором периоде вратарь подчистил. Было много брака, но сумели вернуться в игру и довести начатое до конца.

Доволен ли розыгрышем большинства? Не совсем то, что мы хотим, понимаем, на каком месте мы по этому компоненту находимся. Сегодня начали от простоты — бросок от синей линии, подправление. Это принесло результат. Наверное, нужно было с этого и начинать. Слишком много мы совершаем ненужных потерь в большинстве, со стороны это смотрится не совсем хорошо. Есть закон в хоккее: если ты не бросаешь, забить невозможно. Мы смотрим, в каком состоянии команда. Когда нужно дать, когда потренироваться. Все зависит от головы: как ты настраиваешься на работу, как ты работаешь. Профессиональный спортсмен должен работать», — цитирует пресс-служба лиги Буцаева.

«Сочи» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 6-й строчке — 68 очков.