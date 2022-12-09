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Сегодня, 01:16

Буцаев: «Дорожко заслужил своей игрой, своей работой вызов в сборную»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжеловато входили в игру, но потом стали делать правильные вещи. Добавили в темпе, отсюда и конечный результат. С хорошим настроением уходим на паузу. Игра Кугрышева? Ждем большей пользы от него, адаптация идет по плану. Яровой сыграл с канадцами и забил дважды? Нам нужен баланс и четыре равные звена, поэтому на протяжении всего сезона смотрим, кого с кем лучше пробовать. Максима Дорожко вызвали в сборную? И на Матч Звезд! Он молодец, заслужил своей игрой, своей работой, мы его поздравляем», — цитирует пресс-служба лиги Буцаева.

«Витязь» набрал 44 очка в 40 матчах и занимает седьмое место на «Западе». «Сочи» находится на 11-й строчке с 16 очками в 38 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/08/506694.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
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