Бучельников считает Ротенберга огромным фанатиком хоккея

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от работы с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

«Какой Роман Ротенберг как тренер? Очень хороший мотиватор. Может любого замотивировать просто с полщелчка. Много подсказывает и он, и тренерский штаб, что мне очень нравилось. Подробный разбор игр наших и соперника, схемы, системы — все показывали, и намного проще играть было. Очень интересный опыт был для меня. Действительно ли он такой фанатик хоккея? Конечно, он еще и после тренировок остается, с вратарями играет, бросает. Следит за хоккеем много и в командные чаты скидывает моменты с игр из НХЛ, из КХЛ. Я думаю, он такой огромный фанатик хоккея. И чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея», — приводит «РБ Спорт» слова Бучельникова.

Форвард находился в системе СКА с сезона-2019/20. В КХЛ за петербургскую команду он дебютировал в 2022 году. В октябре 2023-го Бучельников был отдан в аренду в «Адмирал», а в июне 2024-го обменян из СКА в «Витязь».