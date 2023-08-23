Буллит Степанова принес «Северстали» победу над «Сибирью» в турнире имени Пучкова

Сегодня, 17:08
«Северсталь» в турнире имени Пучкова с минимальным счетом обыграла «Сибирь» (1:0). Победным стал буллит, который в концовке второго периода реализовал нападающий Егор Степанов.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Степанов — 4 (буллит), 38:28 — 1:0.
Вратари: Шостак — Красоткин (58:48).
Штраф: 8 — 22.
Броски: 28 (17+6+5) — 17 (2+7+8).
Судьи: Кочетов, Раводин.
23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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