Бурмистров хочет остаться в «Спартаке»

Агент нападающего Александра Бурмистрова Александр Черных сообщил, что хоккеист планировал подписать новый контракт со «Спартаком».

«Ждем решения «Спартака». Сам бы он (Бурмистров. — Прим. «СЭ») хотел остаться в команде, у него такое желание есть», — цитирует Черных ТАСС.

Бурмистров в мае 2023 года перешел в «Спартак» из «Металлурга». Контракт хоккеиста со столичным клубом рассчитан до 30 апреля.

В составе красно-белых форвард в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 18 очков (2 шайбы + 16 передач).