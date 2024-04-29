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Сегодня, 12:02

Бурмистров хочет остаться в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Агент нападающего Александра Бурмистрова Александр Черных сообщил, что хоккеист планировал подписать новый контракт со «Спартаком».

«Ждем решения «Спартака». Сам бы он (Бурмистров. — Прим. «СЭ») хотел остаться в команде, у него такое желание есть», — цитирует Черных ТАСС.

Бурмистров в мае 2023 года перешел в «Спартак» из «Металлурга». Контракт хоккеиста со столичным клубом рассчитан до 30 апреля.

В составе красно-белых форвард в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 18 очков (2 шайбы + 16 передач).

Источник: https://tass.ru/sport/20679649
Александр Бурмистров
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