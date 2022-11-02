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КХЛ

Сегодня, 10:56

Бурмистров оценил игру Радулова после возвращения в основной состав «Ак Барса»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший первый период. Считаю, хорошо играли. Обидно, что пропустили в концовке второго. Ну, опять в меньшинстве пропустили два гола. Вроде все делаем правильно, ловим шайбу на себя. Но где-то она залетает. Можно было сыграть получше, и все. Ошибки на удалениях. Очень много удаляемся в каждой игре. Много сил тратим, играя в меньшинстве», — приводит слова Бурмистрова Metaratings.ru.

Также 31-летний спортсмен оценил игру Александра Радулова после возвращения в основной состав «Ак Барса».

«Все отлично! Радулов — борец, бьется как сумасшедший каждую игру. Он делает все для команды, всегда делал. Вообще, вопросов никаких нет к тому, что он должен был принять участие в этой игре», — сказал Бурмистров.

Напомним, что 36-летний россиянин был выведен из состава казанцев перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2), которая состоялась 30 октября.

«Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на «Востоке» (24 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushchiy-burmistrov-otsenil-igru-radulova-posle-vozvrashcheniya-v-sostav-ak-barsa-1401831/
Александр Бурмистров
Александр Радулов
ХК Ак Барс
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