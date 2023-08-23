Бурмистров рассказал, что «Спартак» будет играть в комбинационный атакующий хоккей

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал, чего ждать от команды в новом сезоне КХЛ.

«У нас хорошая команда. Мы тренируемся, работаем, готовимся к сезону. Будем стараться побеждать в каждой игре. Какой стиль ждать от «Спартака»? Атакующий. Мы будем играть в комбинационный атакующий хоккей и радовать болельщиков красивой игрой. На это нас настраивает весь тренерский штаб и главный тренер Алексей Юрьевич Жамнов. Посмотрите, какие ребята пришли в команду. Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов — все они большие мастера. Как и остальные игроки нашей команды. В общем, нам по плечу играть в яркий хоккей и добиваться хороших результатов», — приводит слова Бурмистрова «Известия».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице «Запада» и не вышел в плей-офф.