Бурмистров рассказал, что «Спартак» будет играть в комбинационный атакующий хоккей

Сегодня, 09:10
Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал, чего ждать от команды в новом сезоне КХЛ.
«У нас хорошая команда. Мы тренируемся, работаем, готовимся к сезону. Будем стараться побеждать в каждой игре. Какой стиль ждать от «Спартака»? Атакующий. Мы будем играть в комбинационный атакующий хоккей и радовать болельщиков красивой игрой. На это нас настраивает весь тренерский штаб и главный тренер Алексей Юрьевич Жамнов. Посмотрите, какие ребята пришли в команду. Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов — все они большие мастера. Как и остальные игроки нашей команды. В общем, нам по плечу играть в яркий хоккей и добиваться хороших результатов», — приводит слова Бурмистрова «Известия».
В прошедшем сезоне «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице «Запада» и не вышел в плей-офф.
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|12
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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