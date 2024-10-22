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Сегодня, 02:01

Буруянов о поражении от «Локомотива»: «Плохое начало «Динамо» — совокупность факторов»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард московского «Динамо» Никита Буруянов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 Б).

«Наше плохое начало — совокупность факторов. Нужно было чуть-чуть перетерпеть, стараться владеть шайбой и не давать соперникам разыграться. Немного не получилось, но хорошо, что проснулись», — приводит слова Буруянова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» проиграло первый матч за последние четыре встречи. Команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 играх и занимает седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» (32 балла после 19 матчей) продолжает лидировать в турнирной таблице.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)

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