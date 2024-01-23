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Сегодня, 12:03

Буше допустил, что может не вернуться в США по окончании контракта с «Авангардом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше после окончания соглашения с омской командой может не вернуться в США.

«Скорее всего, я не вернусь в Америку. В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему. Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково. Ничего необычного меня не спрашивают в США о России. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего. В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию», — приводит слова Буше ТАСС.

В нынешнем сезоне 30-летний Буше провел за «Авангард» 50 матчей и набрал 64 (37+27) очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19791183
Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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