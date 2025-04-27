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Сегодня, 18:07

Буше может перейти в «Автомобилист»

Михаил Зислис
Обозреватель
Рид Буше.
Фото Global Look Press
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По данным «СЭ», нападающий «Авангарда» Рид Буше может перейти в «Автомобилист».

В Екатеринбурге, в отличие от омского клуба, готовы пойти на выполнение требований хоккеиста по контракту. Буше выйдет на рынок свободных агентов 1 июня.

Буше перешел в «Авангард» в 2020 году, после чего провел сезон-2021/22 в «Локомотиве» и вернулся в омский клуб.

В сезоне-2024/25 31-летний американец набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и 8 (5+3) очков в 13 играх Кубка Гагарина.

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Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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