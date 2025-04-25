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Сегодня, 18:04

Буше назвал приоритетным вариант с продолжением карьеры в «Авангарде»

Алина Савинова
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что вариант с продлением контракта с омским клубом является приоритетным для него.

«Пока никаких комментариев на этот счет дать не могу. Но я с самого начала говорил и не устану повторять, что мне очень нравится выступать за «Авангард», и однозначно он был бы выбором номер один, приоритетом для меня», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21 и вернулся в команду летом 2022-го. Контракт 31-летнего американца с омичами рассчитан до 31 мая.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Буше провел 52 матча и набрал 49 (28+21) очков, что стало лучшим результатом в команде. В 13 играх плей-офф на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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