Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:20

Буше повторил снайперский рекорд Александра Пережогина в «Авангарде»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Нападающий Рид Буше забросил 144-ю шайбу за «Авангард» и повторил клубный снайперский рекорд, сообщает пресс-служба КХЛ.

Канадец забил гол в первом периоде матча против ЦСКА с передачи Райана Спунера.

Таким образом, хоккеист повторил достижение Александра Пережогина, в активе которого также 144 шайбы. На втором месте в списке снайперов располагается Александр Попов с 90 шайбами, а тройку замыкает Сергей Широков с 76 шайбами.

Вместе с «Авангардом» Буше стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

Александр Пережогин
Рид Буше
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
Дагестанский боец 21 день оборонял блиндаж в одиночестве
ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ при освобождении Леонидово и Александрии
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
Трусова находится на третьем месяце беременности
Украденные перстни Малкина нашли у него же дома
В Москве эксперт по снятию стресса покончила с собой из-за стресса
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя