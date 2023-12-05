Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:52

Буше — о победе над «Амуром»: «В таких матчах нужно сохранять терпение и пользоваться моментами»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Авангарда» Рид Буше подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

«Мы встречались с командой, которая много откатывается, хорошо играет в обороне, блокирует много бросков. В таких матчах нужно сохранять терпение и пользоваться моментами, когда они выпадают. Соперник неприятно удивил, открыв счет? Они просто забили гол в большинстве, такое случается, ничего страшного. Но я считаю, что все-таки мы диктовали игру на протяжение всего матча, а «Амур» сосредоточился на игре от обороны», — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей. «Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».

Рид Буше
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
0
Читайте также
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Путину передали картину от девочки-инвалида из ЛНР
В Белом доме назвали условие для прекращения военной помощи Украине
США указали на отказ ХАМАС в освобождении заложниц из числа гражданских лиц
WP объяснила провал контрнаступления ВСУ разногласиями с США и недооценкой РФ
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кравец — о победе над «Амуром»: «В третьем периоде Проскуряков сохранил нас в игре»