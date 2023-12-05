Буше — о победе над «Амуром»: «В таких матчах нужно сохранять терпение и пользоваться моментами»

Форвард «Авангарда» Рид Буше подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

«Мы встречались с командой, которая много откатывается, хорошо играет в обороне, блокирует много бросков. В таких матчах нужно сохранять терпение и пользоваться моментами, когда они выпадают. Соперник неприятно удивил, открыв счет? Они просто забили гол в большинстве, такое случается, ничего страшного. Но я считаю, что все-таки мы диктовали игру на протяжение всего матча, а «Амур» сосредоточился на игре от обороны», — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей. «Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».