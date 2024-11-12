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Сегодня, 01:02

Буше — о матче против СКА: «Хорошая командная победа»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

«Хорошая командная победа, повели в первом периоде и не упустили свое преимущество, довели дело до победы. Нам часто приходилось отыгрываться, а когда ты ведешь, понятно, что это намного лучше, и здорово, что нам удалось сохранить его весь матч. Мы забросили важную шайбу в большинстве и выстояли в меньшинстве, особенно в концовке, потому что мы знаем, насколько сильны у них спецбригады, они хорошо действовали с численным преимуществом», — приводит слова Буше официальный сайт клуба.

«Авангард» (20 очков) занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (32) идет третьим на «Западе». Команда Романа Ротенберга потерпела пятое поражение подряд.

Источник: Сайт Авангарда
Рид Буше
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА

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