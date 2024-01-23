Буше стал третьим хоккеистом «Авангарда», набравшим 200 очков за клуб в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше заброcил шайбу и сделал две голевые передачи в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (6:2).

После этой встречи американский форвард стал третьим хоккеистом «Авангарда», достигшим отметки в 200 очков за омский клуб в КХЛ. Он набрал 202 (110 +92) очка в составе омичей.

Лидирует по этому показателю экс-нападающий «Авангарда» Александр Попов (290 очков). На втором месте — Александр Пережогин с 287 результативными действиями в составе команды.

В этом сезоне 30-летний Буше провел за «Авангард» 51 матч и с 67 (38+29) очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ-2023/24.