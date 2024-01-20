Буше заявил, что Ткачева не хватает в составе «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после матча со «Спартаком» (3:1) признался, что команде не хватало ее форварда Владимира Ткачева.

«Хорошая победа для «Авангарда». Мы немного подустали, но одержали хорошую командную победу. «Спартак» — хорошая команда. У них нет многих ребят, но, как я уже сказал, у нас сегодня получилась отличная командная победа. Все парни здорово показали себя. Игорь Мартынов прекрасно выглядел на месте Владимира Ткачева. Это быстрый и мастеровитый игрок. Ткачев — лучший в команде. Его не хватает в нашем составе. Надеюсь, что он вернется как можно быстрее. Нам нужно продолжать играть так же хорошо. В плей-офф очень важно понимать, что у команды позади есть хорошо пройденная дистанция. Будем дальше работать и готовиться к матчам на вылет», — приводит слова Буше «РБ Спорт».

Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».