Бусыгин: «Не совсем еще адаптировался к КХЛ, потихоньку ищу игру»

Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин поделился мнением о сопернике по первому раунду плей-офф КХЛ — ярославском «Локомотиве».

— В плей-офф вообще нет разницы, с кем играть, — приводит слова Бусыгина «Известия». — Если смотреть по счету и играм во всех сериях, то все команды равны. Все готовы побеждать, все к этому плей-офф шли целый сезон. И здесь нет слабых соперников.

— Вы стали самым молодым автором голом «Витязя» в плей-офф. Уже адаптировались в лиге, к постоянному месту в основе?

— Не совсем еще адаптировался. Потихоньку ищу игру. Стараюсь помочь своей игрой команде.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет сегодня, 9 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.