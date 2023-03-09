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КХЛ

Сегодня, 06:31

Бусыгин: «Не совсем еще адаптировался к КХЛ, потихоньку ищу игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин поделился мнением о сопернике по первому раунду плей-офф КХЛ — ярославском «Локомотиве».

— В плей-офф вообще нет разницы, с кем играть, — приводит слова Бусыгина «Известия». — Если смотреть по счету и играм во всех сериях, то все команды равны. Все готовы побеждать, все к этому плей-офф шли целый сезон. И здесь нет слабых соперников.

— Вы стали самым молодым автором голом «Витязя» в плей-офф. Уже адаптировались в лиге, к постоянному месту в основе?

— Не совсем еще адаптировался. Потихоньку ищу игру. Стараюсь помочь своей игрой команде.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет сегодня, 9 марта в Ярославле и начнется в 19:30 мск.

Источник: https://iz.ru/1480554/aleksei-fomin/tochno-vernem-seriiu-s-lokomotivom-v-balashikhu
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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