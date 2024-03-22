Быков — о Билялетдинове: «Он почувствовал, что пришло время принять такое решение»

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

«Зинэтула Хайдарович — опытнейший тренер, заслуженный специалист в хоккейном сообществе, воспитавший несколько поколений превосходных спортсменов, чемпионов мира, победителей Олимпийских игр и КХЛ! Видимо, он почувствовал, что пришло время принять такое решение», — сказал Быков «СЭ».

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2023 года. С командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4). В нынешнем розыгрыше плей-офф казанцы проиграли в первом раунде «Автомобилисту» со счетом 1-4.

(Софья Грецкая)