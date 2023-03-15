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Сегодня, 17:45

Быков: «ЦСКА получил по носу. Надеюсь, команда будет играть по-другому»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков прокомментировал победу армейцев над «Северсталью» (5:3) в седьмом матче серии (4-3) первого раунда плей-офф КХЛ.

«В КХЛ команды сравниваются по уровню игры, и матчи становятся все более напряженными, особенно в фазе соревнований, где матчи на вылет выявляют победителя. Не удивлен, что многие серии заканчиваются седьмыми матчами. Что мы и увидели в серии ЦСКА — «Северсталь». ЦСКА получил по носу, получил урок! Игроки после таких побед становятся опытнее и увереннее, амбиции возрастают. Сергей Федоров и его штаб проанализируют игру своей команды и следующего соперника, предоставят план игры, и будет новая битва за выход в следующий этап плей-офф. Будет интересно посмотреть, как преобразится игра ЦСКА. Дальше будет сложнее. Надеюсь, команда будет играть по-другому. Нас ждут увлекательные матчи», — цитирует Быкова Legalbet.

Во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА встретится с ярославским «Локомотивом». Первый матч серии пройдет 17 марта в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/bikov-tcska-poluchil-po-nosu-nadeyus-komanda-zaigraet/
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Быков
Кубок Гагарина
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