Быков надеется на победу «Трактора» в Кубке Гагарина

30 марта, 20:50
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, чего ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом».
— Обе команды со своим традиционным почерком и традициями. У кого амбиций и мастерства больше, тот и будет иметь преимущество. И плюс аналитическая работа тренерского штаба, — отметил Быков.
— Вы будете болеть за «Трактор»?
— Безусловно! Очень надеюсь на земляков в завоевании Кубка Гагарина, — цитирует Быкова «РБ Спорт».
Серия между «Локомотивом» и «Трактором» стартует 2 апреля матчем в Ярославле.