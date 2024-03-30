Быков надеется на победу «Трактора» в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, чего ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом».

— Обе команды со своим традиционным почерком и традициями. У кого амбиций и мастерства больше, тот и будет иметь преимущество. И плюс аналитическая работа тренерского штаба, — отметил Быков.

— Вы будете болеть за «Трактор»?

— Безусловно! Очень надеюсь на земляков в завоевании Кубка Гагарина, — цитирует Быкова «РБ Спорт».