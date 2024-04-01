Быков назвал СКА молодой и амбициозной командой

Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о перспективах СКА.

— Нужно сказать, что каким бы перспективным ни был СКА, это молодая команда. У нее потенциал большой, иногда такие огорчения как раз придают потом еще больше амбиций для работы над ошибками, двигаться в правильном направлении. Иногда стоит упасть один раз, чтобы потом подняться и двигаться с большим напором. Я думаю, что в будущем она будет очень перспективна и одним из претендентов на кубок, — сказал «СЭ» Быков.

СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина-2024 проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4.