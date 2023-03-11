Быков не считает позором вылет «Салавата» от «Адмирала» в 1/4 финала Восточной конференции

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» поражение уфимцев от «Адмирала» (2:3) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Из-за этого поражения «Салават Юлаев» проиграл серию со счетом 2-4 и не смог пройти в полуфинал Восточной конференции.

«Можно ли считать позором вылет «Салавата Юлаева»? Не считаю, что нужно так категорично к этому относиться. Если мы сейчас посмотрим, чемпионат становится интересным. Команды выравниваются. Амбиции у игроков возрастают. Нужно смотреть на настрой хоккеистов. Здесь все возможно. Надо смотреть, кто в каком состоянии подошел в плей-офф.

Я удивлен. Виктор Козлов (главный тренер «Салавата Юлаева», — прим «СЭ») — достаточно опытный специалист. У него было довольно много состязаний в плей-офф. Он знает, как готовиться к играм. Такие сюрпризы всегда будут. Заведомо не знаешь результатов», — сказал Быков «СЭ».

«Адмирал» впервые в истории вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф КХЛ.