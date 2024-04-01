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Сегодня, 09:10

Быков не стал называть сенсацией победу «Автомобилиста» над СКА

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал итоги серии второго раунда Кубка Гагарина СКА — «Автомобилист» (1-4).

— Я бы так категорично не ставил вопрос в связи с тем, что в КХЛ команды становятся более равными по силам, по мастерству, по тем же амбициям. Это дает еще больший интерес зрителю. Заранее никто не может предсказать результат, поэтому выпадение одной или другой команды, которая, может быть, недостаточно подготовилась к плей-офф или у нее возникли другие проблемы, неудивительно. Каждый год происходят такие сюрпризы, вроде бы, с одной стороны, серьезные команды, могут считаться фаворитами — и вдруг они на каком-то этапе выбывают из этой гонки. Многое зависит от того, как готовится команда непосредственно к играм плей-офф, — сказал «СЭ» Быков.

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo;. «В полуфинальных сериях нет фаворитов». Быков — об итогах второго раунда и интриге в третьем

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Вячеслав Быков
Кубок Гагарина
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