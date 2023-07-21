Быков: «Ротенбергу дается возможность довести ребят до чемпионского титула»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил продление контракта СКА с главным тренером Романом Ротенбергом.

«Если такой контракт подписан, то люди, которые берут на себя ответственность, проанализировав, дали соответствующую оценку, — цитирует Metaratings.ru Быкова. — И этот контракт говорит, что они верят в этого специалиста и дают ему возможность продолжить работу. Причины такого решения я вижу в том, что команду уже не первый год Ротенберг собирает сам, омолаживает состав. Работа с талантливыми ребятами, которые были приглашены в структуру, с которыми работают уже не первый год в академии, была проведена в то время, когда Ротенберг и создавал эту структуру, занимался этим. Видимо, теперь пришло время больше сконцентрироваться на тренерской деятельности, чтобы уже этих молодых ребят довести до мастеров высокого класса. Удивил ли сам срок контракта? Они же два раза были в финале Запада — это уже приличная заявка. Выиграли регулярку в прошедшем сезоне? Да, я думаю, что этот срок тоже завязан на том, что та молодежь, которая будет сейчас входить и интегрироваться в команду, как раз и была подобрана им самим. Долгосрочная стратегия? Да, дается ему возможность этих ребят уже довести до чемпионского титула. Я так понимаю намерения руководства СКА».

Ранее 42-летний специалист заявил, что контракт с ним продлен на 5 лет. Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года.