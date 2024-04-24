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Сегодня, 20:05

Быков оценил работу Никитина в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил стиль «Локомотива», который команда показывает при Игоре Никитине.

«Побеждает сильнейший. Каким образом он победит — это уже не так важно. Конечно, зрители хотят видеть красивый хоккей с интересными комбинациями. Но каждый тренер исходит из возможностей команды и потенциала. Красота и зрелищность уходят на второй план. В финале важен результат. Если «Локомотив» победит в финале, то все закроют глаза на стиль, в котором он это сделал», — цитирует Быкова LiveResult.

В этом сезоне «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, где играет против «Металлурга». Счет в серии на данный момент — 3-0 в пользу магнитогорской команды.

Источник: LiveResult.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Вячеслав Быков
Игорь Никитин
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