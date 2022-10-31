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Сегодня, 15:04

Быков — об отстранении Радулова: «Чем быстрее они разберутся в этом вопросе, тем будет лучше для результата»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью «СЭ» отреагировал на отстранение Александра Радулова от игры за основной состав «Ак Барса».

«Что касается отстранения Радулова, считаю, что это внутренняя кухня команды. Это рабочий процесс, который происходит в командах. Думаю, чем быстрее они разберутся в этом вопросе, тем будет лучше для игрока, для команды, для болельщиков и для результата», — сказал Быков «СЭ».

Российский нападающий в этом сезоне КХЛ набрал 15 (8+7) очков в 21 игре за казанский клуб. «Ак Барс» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 23 матчах.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Вячеслав Быков
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