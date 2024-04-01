Быков ответил на вопрос, почему самые яркие атакующие игроки КХЛ не смогли проявить себя в плей-офф

Заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил причины отсутствия результативности в плей-офф у ведущих игроков КХЛ.

— Это всегда было, так называемые темные лошадки выполняют такую «грязную работу». Они иногда не на виду, но выполняют очень большой объем работы и добиваются результата. Такие игроки — топовые, знаковые, которых вы назвали, — приковывают и привлекают к себе большое внимание соперника. Соперник анализирует, видит, кто лидеры, и старается их нейтрализовать. Поэтому им приходится еще сложнее. Но в то же время они перетягивают на себя силы соперника и как бы развязывают руки партнерам, чтобы те могли добиваться результата. Это тоже большая роль, — сказал «СЭ» Быков.

В полуфинале Кубка Гагарина-2024 сыграют «Локомотив» — «Трактор» и «Металлург» — «Автомобилист».