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Сегодня, 19:59

Быков поделился мнением о перестройке в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на перестройку ЦСКА.

«ЦСКА — это не только одна из сильнейших команд страны. Армейцы всегда были на вершине и славились результатами, потому что ЦСКА всегда уделял большое внимание развитию хоккейной школы. Школа всегда давала основной команде классных хоккеистов. Там есть свои традиции, свои классные специалисты. Может, перестройка в том числе связана с тем, что на примете есть много классных молодых игроков, которые как бы снизу провоцируют изменения. ЦСКА всегда шел своим путем и давал возможность молодым игрокам раскрываться. Тот же Сергей прошел по такому пути. Все мы были в армейском клубе, пришли через него», — приводит слова Быкова LiveResult.

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В сезоне КХЛ-2023/24 ЦСКА в первом раунде плей-офф проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом в серии 1-4.

Источник: LiveResult
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Быков
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