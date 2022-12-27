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Сегодня, 16:47

Быков: «Возможности в КХЛ у Мичкова будут, такие парни должны играть»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о перспективах нападающего «Сочи» Матвея Мичкова.

«Как быть Матвею после драфта НХЛ? Мне сложно дать ответ на эту тему, — цитирует Metaratings.ru Быкова. — Мне кажется, сам игрок должен почувствовать, посоветоваться с агентом, тренером, близкими, понять готов ли он сделать этот шаг сейчас. А то, что возможности в КХЛ у него будут — это однозначно, потому что талантливые ребята всегда будут пробивать себе дорогу. Такие парни должны играть — это украшение хоккея. Это и возможность добавить динамики, энергии, молодецкого задора — это и других подстегивает и конкуренции создает».

Быков подчеркнул, что важно не навредить игроку, а «дать ему возможность реализовать свой потенциал».

25 декабря 18-летний хоккеист в своем втором матче в КХЛ за «Сочи» забросил первую шайбу в ворота «Ак Барса» (3:4 Б). Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды в декабре.

Мичков считается одним из фаворитов драфта новичков НХЛ, который пройдет летом 2023 года.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Вячеслав Быков
Матвей Мичков
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